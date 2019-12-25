Сотрудники Выборгской таможни подвели итоги работы за первое полугодие

Несмотря на эпидемию, ведомство принесло в федеральный бюджет 9,31 миллиарда рублей.

Исполняющий обязанности начальника Выборгской таможни, полковник таможенной службы Алексей Урванцев провел совещание с сотрудниками ведомства на предмет итогов первого полугодия. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

В ходе встречи руководитель отметил, что все показатели, предусмотренные в плане на первые 6 месяцев 2020 года, были выполнены, несмотря на условия эпидемии. По словам заместителя начальника таможни Евгения Медведева, ведомство перечислило 9,31 миллиарда рублей в федеральную казну, при этом снижение грузооборота товаров уменьшилось в 2,5 раза, а товарооборот – на 39%. Кроме того, внешнеторговый оборот с Финляндией, Швецией, Китаем, Узбекистаном, Азербайджаном, превысил 607 миллионов долларов.

За зимний и весенний период количество административных нарушений на таможне уменьшилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Злоумышленникам были назначены штрафы общей суммой более 34,4 миллиона рублей. Чаще всего задержания были связаны с попыткой избежать уплаты таможенных платежей и предоставлении недостоверных сведений о товарах. Также было возбуждено 14 уголовных дел по факту контрабанды.

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Фото: Piter.TV