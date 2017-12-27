Сотрудники УФСИН массово избивали арестантов в новых "Крестах"

От рук служащих пострадали около 12 человек.

В СИЗО "Кресты-2" в Колпино, куда недавно перевезли заключенных из старой тюрьмы на Арсенальной набережной, были зафиксированы случаи массового избиения заключенных. Об этом 7 января сообщил канал "78".

Стало известно, что сотрудники УФСИН в присутствии сокамерников избивали людей, находящихся под следствием, и осужденных. На данный момент жертвами побоев стали 12 человек.

Эпизоды были зафиксированы в декабре 2017 года и в январе 2018. Также отмечается, что некоторых помещали в психиатрическое отделение и давали сильные препараты.

Ранее Piter.tv писал, что 1 декабря заключенных из Крестов переселят в Кресты-2.

