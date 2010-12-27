1 декабря заключенных из Крестов переселят в Кресты-2

1 декабря начнется переселение арестантов из 125-летней тюрьмы Кресты в новый корпус Кресты-2

13 октября управление федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и области назначило ввод колпинского СИЗО в эксплуатацию на 1 декабря 2017 года. Заселение решили начать сразу. Первыми переселенцами станут заключенные старинного изолятора "Кресты", которое вмещает в себя 1150 человек. В новом корпусе на каждого отбывающего срок будет выделено по 7 метров, изолированные санузлы, возможно усиленное питание. Также установлена цифровая система охраны.

Сообщается, что переезд займет де недели и закончится 15 декабря. Других изоляторов пока переезд не коснется.

После переселения Кресты, открытые в 1892 году со статусом центральной пересыльной тюрьмы, перестанут функционировать как тюремное учреждение.

Постройка Крестов-2 заняла 10 лет, а стоимость их составила 12 млрд рублей. Дату сдачи неоднократно переносили с 2013 года. Главный генподрядчик ГСК Виктор Кудрин, директор генсубподрядчика "Петроинвест" Руслан Хамхоков, замначальника УФСИН Сергей Мойсеенкл и замначальника ФСИН Олег коршунов все находятся под следствием.

фото: instagram / michael47rus