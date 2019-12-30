Сотрудники "Теплосети" завершили ремонт трубы на 8-й Красноармейской

Бригада справилась с задачей раньше нормативных сроков.

Сегодня утром сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонт трубы на 8-й Красноармейской улице. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалистами была восстановлена циркуляция воды, заполнены системы теплоснабжения. Кроме того, они заменили около пяти метров старого трубопровода. Во избежание чрезвычайных ситуаций на новом участке трубы провели диагностику.

Напомним, что прорыв произошел во вторник, 7 января. Очевидцы поделились видеозаписью коммунальной аварии.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на 8-й Красноармейской улице жители остались без тепла из-за аварии.

Фото: megapolisonline.ru