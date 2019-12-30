На 8-й Красноармейской улице жители остались без тепла из-за аварии

На время ремонта воду подают по резервной схеме.

Утром во вторник, 7 января, в соцсетях появилась видеозапись коммунальной аварии в центре Петербурга. Всю 8-ю Красноармейскую улицу затянуло паром. По данным пресс-службы "Теплосети" на 8-й Красноармейской улице произошла авария в ночь с 6 на 7 января. У дома №9/11 прорвало трубу с горячей водой.



Вытекание воды на поверхность устранено, дорога открыта. Ненадежный участок трубопровода заменят, уже демонтировали пять метров тепловой сети. Планируется, что работы завершат к 8:00 часам утра 8 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что после прорыва на Генерала Симоняка были заменены 8 метров трубопровода.

Видео: megapolisonline.ru