Сотрудники Смольного снесли незаконные ангары на Кубинской

Землепользователь использовал участок без разрешения и необходимых на то документов.

Около дома №7 на Кубинской улице начали освобождать территорию, которую незаконно занимают два металлических ангара. На месте планируют сделать заправочную станцию транспортных средств. Об этом рассказала пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Ранее через портал "Наш Санкт-Петербург" к Смольному обратился местный житель. В результате проверки было установлено, что ангары занимают площадь в 1350 кв. метров без правоустанавливающих документов. Договорными отношениями с городом участок не обременен.

За самовольное размещение объекта на участке будет проведена судебно-претензионная работа по возмещению с землепользователя средств, которые были потрачены на освобождение участка.

Фото: пресс-служба ККИ