Сотрудники Росприроднадзора сообщили о нашествии испанских слизней в Петербурге

Моллюсков трогать руками не рекомендуется, поскольку они могут переносить личинки паразитов и инфекции.

Во вторник, 4 июля, в пресс-службе Росприроднадзора предупредили о нашествии испанских слизней после обильных дождей.

Размеры брюхоногих моллюсков колеблются от 10 до 12 см. Называют их по-разному: португальские, испанские, лузитанские. Этот вид поедает многие растения.

Испанского рыжего слизня могли завезти с фруктами или посадочным материалом. По словам экспертов, распространяется он на территории Пиренейского полуострова, но сейчас обосновался и в европейской части.

Моллюсков трогать руками не рекомендуется, поскольку они могут переносить личинки паразитов и инфекции.

Специалисты Росприроднадзора призывают петербуржцев, во избежание распространения испанских слизней, содержать зеленые зоны в чистоте. После случайного контакта с ними необходимо тщательно вымыть руки.

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Фото: сайт "Википедия"