Сотрудники Росприроднадзора сообщили о нашествии испанских слизней в Петербурге

Во вторник, 4 июля, в пресс-службе Росприроднадзора предупредили о нашествии испанских слизней после обильных дождей.
Размеры брюхоногих моллюсков колеблются от 10 до 12 см. Называют их по-разному: португальские, испанские, лузитанские. Этот вид поедает многие растения.
Испанского рыжего слизня могли завезти с фруктами или посадочным материалом. По словам экспертов, распространяется он на территории Пиренейского полуострова, но сейчас обосновался и в европейской части.
Моллюсков трогать руками не рекомендуется, поскольку они могут переносить личинки паразитов и инфекции.
Специалисты Росприроднадзора призывают петербуржцев, во избежание распространения испанских слизней, содержать зеленые зоны в чистоте. После случайного контакта с ними необходимо тщательно вымыть руки.
Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, почему не стоит кормить голубей.
Фото: сайт "Википедия"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все