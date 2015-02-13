Сотрудники ОМОН Росгвардии спасли мужчину, упавшего в канал Грибоедова

По словам очевидцев, у дома 18 по Фонарному переулку неизвестный, сняв верхнюю одежду, выбросил в канал Грибоедова документы, а после сам прыгнул в воду.

В Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии помогли выбраться из воды мужчине, который оказался в воде канала Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Во вторник, 13 сентября, около шести часов вечера к наряду ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, несущему службу по охране здания, обратились прохожие. Они рассказали, что у дома 18 по Фонарному переулку неизвестный, сняв верхнюю одежду, выбросил в канал Грибоедова документы, а после сам прыгнул в воду.

О происшествии было сообщено в экстренные службы. На место направили сотрудника ОМОН свободной смены с эвакуационной стропой. Мужчина не смог ухватиться за спасательное средство и находился в воде у края набережной. Тогда сотрудник ОМОН, сняв форменное обмундирование, прыгнул в канал, подплыл к гражданину, обхватил его и помог поднять на подплывший катер.

Мужчина был передан бригаде скорой помощи и госпитализирован в Мариинскую больницу.

Ранее в Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчин, пытавшихся проникнуть в храм через окно.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО