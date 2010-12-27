Двум сотрудниками Минобороны дали условные сроки за "Золотой парашют"

Находясь на руководящих должностях, обвиняемые фиктивно увольняли и тут же брали на работу своих бухгалтеров, выплачивая им 15 окладов.

В Петербурге начальника Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ Сергея Травина признали виновным в превышении полномочий. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 29 октября сообщила, что Травина приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, а также отстранили от руководящей должности на год.

Известно, что в 2012 году капитан 1 ранга, находясь на должности генерального директора, фиктивно уволил и сразу снова принял на работу бухгалтера. Сотрудница получила так называемый "Золотой парашют" в размере 15 месячных окладов. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

После вступления приговора в силу Минобороны должно отстранить Сергея Травина от исполнения обязанностей на год. Он не сможет занимать должности представителя власти и будет лишен организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

В отношении Травина Ленинградский окружной военный суд рассматривает еще одно дело по факту хищения 70 млн рублей. По версии обвинения, Травин пытался получить господряд на изготовление арктических карт, в которых не было нужды.

За аналогичное преступление суд Петербурга приговорил еще одного сотрудника Минобороны Сергея Курсина, который занимал должность генерального директора Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Министерства обороны. Стоит отметить, что ГНИНГИ был управляющей организацией 780-го завода.

Фото: Piter.tv