Сотрудники МФЦ в Ленобласти начинают рабочий день с зарядки

Помимо прочего, сотрудники МФЦ полностью перешли на правильное питание, а также отказались от вредных привычек.

Весь минувший февраль сотрудники МФЦ в Ленобласти начинали свой рабочий день с небольшой зарядки, а также в процессе самой работы делали короткие перерывы для занятий спортом. Как оказалось, старания были не напрасны и такого рода незамысловатые упражнения помогли специалистам не только улучшить здоровье, но и повысить показатели работы.

Так, работники многофункциональных центров Ленинградской области 463 тысячи обращений за один месяц.

Помимо прочего, сотрудники МФЦ полностью перешли на правильное питание, а также отказались от вредных привычек. По их словам, многие заболевания, связанные с желудком, плохим сном, головными болями, болями в спине прошли и больше не тревожат сторонников ЗОЖ. Медики области советуют прибегать к подобным методикам в каждом рабочем месте.

К слову, несмотря на то, что зож-эксперимент в отделениях МФЦ окончен, работники до сих пор продолжают придерживаться былого распорядка.