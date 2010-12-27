Сотрудники МЧС спасли 4 рыбаков со льда Финского залива

Спасатели Ленинградской области помогли рыбакам-любителям в Ломоносовском районе

Сегодня, 8 марта, в 10.50 в Главное управление МЧС России по Ленобласти поступила информация о том, что на акватории Финского залива в районе населённого пункта Липово Ломоносовского района двое рыбаков – любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины.

"Поступил запрос о помощи от рыбаков-любителей недалеко от судопропускного канала С1 дамбы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. В 12:25 спасателями оказана помощь 28 рыбакам, доставлены на берег. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Одновременно было принято решение о проведении мониторинга акватории Финского залива, для чего было привлечено второе судно на воздушной подушке. В процессе мониторинга были обнаружены ещё два человека, отрезанные трещиной от берега.



"В 12.30 часов все обнаруженные рыбаки были доставлены на берег", - уточняют в пресс-службе.



Всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.