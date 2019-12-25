В отношении нарушителей составлено 30 протоколов об административном правонарушении.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что сотрудники ККИ проверили на соблюдение режима самоизоляции 96 торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тоорговые центры проверили в Петроградском, Невском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Приморском, Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах. Отмечается, что во время пандемии в торговых центрах работают лишь продуктовые магазины, аптеки, салоны сотовой связи, торговые точки по реализации зоотоваров. Также для посетителей установили ограничительные ленты.

Отмечается, что во время проверки специалисты обнаружили 16 нарущителей. Некоторые магазины реализовали товар, который не входит в перечень ервой необходимости.

ККИ составил 30 протоколов об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что кафе и магазины покидают Невский проспект.

Фото:кки