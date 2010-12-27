Петербурженке вернули 50 тысяч вместо 300 за разгромленную квартиру сотрудниками ФСБ

Суд Петербурга частично возместил имущественный вред, причиненный сотрудниками ФСБ.

Петербурженке, чью квартиру разгромили при проведении задержания сотрудники ФСБ, возместили материальный ущерб в 50 тысяч рублей. Хотя разрушения причинили на 326 тысяч рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы объединенных судов по региону.

Инцидент произошел еще в 2016 году, однако, выплату женщине предоставили только сейчас. Известно, что в августе спецслужбы провели успешную спецоперацию по нахождению и обезвреживанию опасных элементов, занимающихся террористической деятельностью. После визита ФСБ хозяйка квартиры подала иск на возмещение имущественного вреда. Решением суда потерпевшей выплатят одну шестую часть от общей суммы. Деньги возьмут из федерального бюджета. Дополнительно заявительнице возместят пять тысяч за судебные расходы.