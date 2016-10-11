Сотрудники ФСБ отдадут иконы в Русский музей

Изъятые у контрабандистов иконы вернутся в Русский музей

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти передадут Русскому музею 13 икон, которые в разное время были изъяты у контрабандистов.

Среди выбранных икон присутствуют образцы живописи Нового времени XVIII–XIX века. Все они были написаны в разных культурных центрах России и относятся как к старообрядческому письму, так и к ортодоксальной православной Церкви, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что особый интерес представляет икона – образ Богоматери «Моление о народе». В фонде также окажутся изображения апостола Иоанна Богослова и святителя Николая Чудотворца. Каждое полотно подвергнется серьезным реставрационным мероприятиям.

В 2015 году ФСБ уже передавали иконы в Государственный Русский музей. В этом году торжественная церемония передачи культурных ценностей состоится 9 ноября в Михайловском замке.