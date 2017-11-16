"Убивают!": Сотрудники ДПС в Москве чуть не задушили мужчину, который сделал им замечание

Мужчина находится в Боткинской больнице с повреждением горла после удушения. В сети появилось видео инцидента прохожего и сотрудников ДПС, которое транслировалось в "Перископе".

По социальным сетям разлетелось скандальное видео, которое пострадавший от рук сотрудников ДПС в городе Москве транслировал в "Перископе".

Неравнодушный гражданин обратил внимание, что патрульная машина ДПС припарковалась в неположенном месте, начал запись на телефон и обратился к сотрудникам ДПС, указав тем на их нарушение. Правозащитники нехотя отозвались на обращение мужчины, когда еще не знали в чем суть обращения. Когда же они поняли, что им указали на их нарушение, стали агрессивно вести себя. Один из них начал вести видеозапись, обвинив автора видео в нарушениях ПДД, а затем и вовсе начал преследование.

Под конец сотрудник ДПС вышел из себя и начал душить мужчину. По опубликованным кадрам удушение велось около минуты, затем запись просто прерывается. Слышится измененный сдавленный голос потерпевшего. А в конце крик "убивают". Как стало известно, автор видео сейчас находится в Боткинской больнице с повреждением горла.

Видео: YouTube/BURNAHI