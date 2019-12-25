Вечером 22 мая в Ботаническом саду можно будет увидеть цветение кактусов

Сегодня, 22 мая, в Ботаническом саду покажут цветение кактусов в вечернее время.
С 20:00 до 23:00 (на вход) можно будет увидеть, как раскрываются бутоны на двух видах лесных кактусов рода Селеницереус — крючковатом и крупноцветковом.
Для взрослых стоимость билета составит 500 рублей, для детей старше 4-х лет и школьников – 350 рублей. Билеты можно приобрести на сайте Ботанического сада. Отмечается, что в этом году он не участвует в "Ночи музеев".
Ранее Piter.TV составил интересные маршруты на "Ночь музеев".
Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН
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