Вечером 22 мая в Ботаническом саду можно будет увидеть цветение кактусов

Попасть на прогулку можно будет до 23 часов.

Сегодня, 22 мая, в Ботаническом саду покажут цветение кактусов в вечернее время.

С 20:00 до 23:00 (на вход) можно будет увидеть, как раскрываются бутоны на двух видах лесных кактусов рода Селеницереус — крючковатом и крупноцветковом.

Для взрослых стоимость билета составит 500 рублей, для детей старше 4-х лет и школьников – 350 рублей. Билеты можно приобрести на сайте Ботанического сада. Отмечается, что в этом году он не участвует в "Ночи музеев".

Ранее Piter.TV составил интересные маршруты на "Ночь музеев".

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН