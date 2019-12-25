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Вечером 22 мая в Ботаническом саду можно будет увидеть цветение кактусов
Сегодня, 15:42
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nadezhda_sib

Вечером 22 мая в Ботаническом саду можно будет увидеть цветение кактусов

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Попасть на прогулку можно будет до 23 часов.

Сегодня, 22 мая, в Ботаническом саду покажут цветение кактусов в вечернее время. 

С 20:00 до 23:00 (на вход) можно будет увидеть, как раскрываются бутоны на двух видах лесных кактусов рода Селеницереус — крючковатом и крупноцветковом. 

Для взрослых стоимость билета составит 500 рублей, для детей старше 4-х лет и школьников – 350 рублей. Билеты можно приобрести на сайте Ботанического сада. Отмечается, что в этом году он не участвует в "Ночи музеев".

Ранее Piter.TV составил интересные маршруты на "Ночь музеев". 

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад, кактусы, цветение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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