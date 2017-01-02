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В Воронежской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского района

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Следком опубликовал оперативное видео с места покушения.

Следственными органами СКР по факту покушения на главу Рамонского муниципального района возбуждено уголовное дело. Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что сегодня днем взорвалась машина главы Рамонского района. Взрыв произошел в тот момент, когда 43-летний водитель усаживался в автомобиль. Чиновник получил ранения и находится в больнице.

По уголовному делу проводится тщательный осмотр места происшествия, выполняется исчерпывающий комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Видео с работой следователей и криминалистов опубликовано на официальной странице СУ СК России.

В интересах следствия подробности расследования не разглашаются.

Видео: СУ СК РФ 

 

Теги: новости воронежской области, новости россии, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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