В Воронежской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского района

Следком опубликовал оперативное видео с места покушения.

Следственными органами СКР по факту покушения на главу Рамонского муниципального района возбуждено уголовное дело. Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что сегодня днем взорвалась машина главы Рамонского района. Взрыв произошел в тот момент, когда 43-летний водитель усаживался в автомобиль. Чиновник получил ранения и находится в больнице.

По уголовному делу проводится тщательный осмотр места происшествия, выполняется исчерпывающий комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Видео с работой следователей и криминалистов опубликовано на официальной странице СУ СК России.

В интересах следствия подробности расследования не разглашаются.

Видео: СУ СК РФ