В первую очередь средствами защиты обеспечивают тех сотрудников, которые контактируют с пассажирами.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что сотрудникам петербургского метрополитена не хватает медицинских масок. Об этом сообщает Коммерсант.

Отмечается, что в первую очередь в петербургской подземке средствами защиты обеспечивают тех сотрудников, которые контактируют с пассажирами. Однако некоторые сотрудники приносят свои маски.

"На некоторых станциях средства защиты есть, на некоторых нет, но это не значит, что мы не хотим или не можем их купить. Нам приходится бороться за каждую маску", —сказано в сообщение.

Напоним, что планетарий 1 в Петербурге в связи с недостаточным количеством медицинских масок в аптеках решил запустить собственное производство. На базе лаборатории планетария началось изготовление защитных масок из 3-х слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию.

Фото:Piter.TV