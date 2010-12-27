Сотрудник петербургского Комитета по образованию задержан в угнанном такси

Чиновник Смольного угнал авто, сбил человека, а после еще раз попал в ДТП на похищенной машине.

Сотрудник Смольного попытался угнать автомобиль у таксиста, а после сбил на нем человека. В настоящее время чиновник задержан правоохранительными органами и дает показания.

Инцидент произошел в половину второго ночи 10 марта. В такси “Хендай Солярис” к 24-летнему мигранту из Узбекистана сел приличного вида гражданин. Во время дороги водитель решил заехать на заправочную станцию по Замшиной улице. Шофер оставил пассажира в салоне иномарки, а сам отправился оплачивать бензин. Ключ от машины остался в замке зажигания. Когда иностранец вышел из авто, петербуржец неожиданно сел за руль и попытался выехать с территории АЗС. Таксист попытался помешать похищению своего транспортного средства и в результате оказался сбитым.

Иномарку удалось остановить только инспекторам ДПС. Они поймали злоумышленника на чужом “Хендае” на пересечении Арсенальной набережной и площади Ленина. Угонщик не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Оперативники установили, что 24-летний задержанный работает в правительстве Санкт-Петербурга в Комитете по образованию. Максим С. занимает должность старшего инспектора в планово-финансовом отделе. В его отношении возбуждено уголовное дело. Молодой человек отпущен под подписку о невыезде. Также в суд направлено заявление коммерческой компании, предоставляющей услуги такси, которая требует возмещение ущерба за угон и повреждения сотруднику и транспортному средству.

