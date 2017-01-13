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В Петербурге сотрудника лицея привлекли к ответственности за отказ принять ребенка в первый класс
Сегодня, 14:16
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alexandra08
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В Петербурге сотрудника лицея привлекли к ответственности за отказ принять ребенка в первый класс

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Сумма административного штрафа - 30 тысяч рублей.

Сотрудник лицея №150 в Калининском районе заплатит штраф за нарушение правил приема ребенка в первый класс. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский дневник".

Родители будущего первоклассника хотели отдать ребенка в лицей №150 в Калининском районе. Они заполнили заявление на портале Госуслуг в установленные законом сроки - с 20 января по 30 июня. Но руководство лицея все равно отказало родителям: 22 января семья получила соответствующий документ. В учебном заведении сослались на то, что родители подали заявление в неположенный срок.

Семья будущего первоклассника обратилась в прокуратуру района. Там установили, что в лицее незаконно отказали родителям в приеме ребенка в первый класс. Сотрудника лицея, оформившего отказ, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Теги: лицей , лицей петербурга , родители и первоклассники
Категории: Новости СПб

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