В Петербурге сотрудника лицея привлекли к ответственности за отказ принять ребенка в первый класс

Сумма административного штрафа - 30 тысяч рублей.

Сотрудник лицея №150 в Калининском районе заплатит штраф за нарушение правил приема ребенка в первый класс. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский дневник".

Родители будущего первоклассника хотели отдать ребенка в лицей №150 в Калининском районе. Они заполнили заявление на портале Госуслуг в установленные законом сроки - с 20 января по 30 июня. Но руководство лицея все равно отказало родителям: 22 января семья получила соответствующий документ. В учебном заведении сослались на то, что родители подали заявление в неположенный срок.

Семья будущего первоклассника обратилась в прокуратуру района. Там установили, что в лицее незаконно отказали родителям в приеме ребенка в первый класс. Сотрудника лицея, оформившего отказ, оштрафовали на 30 тысяч рублей.