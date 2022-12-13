Сотрудник библиотеки пожаловался в СК на состояние здания РНБ

Федоров указывает, что при ремонтных работах в "Институте Екатерининском" не соблюдались требования контракта и Росэкспертизы.

Стало известно, что начальник административно-хозяйственного отдела РНБ Вячеслав Федоров обратился в СК по Петербургу. Федоров считает, что у здания-памятника на Фонтанке имеются признаки возможного уничтожения или повреждения объекта культурного наследия (ст. 243 УК). Об этом рассказали в телеграм-канале канале "А и Б в РНБ".

В заявлении Федоров заподозрил в халатности (ст. 293) и злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 286 УК) гендиректора учреждения Владимира Гронского. Он уточнил, что при ремонтных работах в "Институте Екатерининском" (набережная Фонтанки, 36) не соблюдались требования контракта и Росэкспертизы. Так, работники сломали стены и оконные рамы, при ремонте использовали материалы, которые не предусмотрена для этого вида работ, уточнили в заявлении.

По мнению заявителя, Владимир Гронский не принял должных мер по недопущению порчи памятника и позволил оплатить по факту невыполненные работы. Добавим, что подрядчиком выступает ООО "Строительное дело - СГ".

Напомним, что петербуржцы выбирали название обновленного фонтана у Российской национальной библиотеки. В голосовании было пять названий: "Чаша знаний", "Литературный", "Фонтан памяти", "Любимый город", "Салют Победы". Победу одержало название "Чаша знаний". По словам Беглова, это название "отличное, символичное и вдохновляющее название".

Ранее появилось видео процесса реставрации исторического здания петербургской консерватории. На данный момент завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение лепного декора на исторические места.

Фото: Piter.tv

