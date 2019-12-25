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Сотрудник Мариинки стал фигурантом уголовного дела после конфликта с участковым
Вчера, 22:36
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smirenny

Сотрудник Мариинки стал фигурантом уголовного дела после конфликта с участковым

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Участковый пытался задержать сотрудника Мариинки за административное правонарушение посетителя магазина на Садовой улице.

В пятницу, 29 января, в Петербурге возбудили уголовное дело против 32-летнего работника Мариинского театра. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в ГУ МВД.

Так, в прошлый четверг, 21 января, во время обхода территории участковый попытался задержать за административное правонарушение посетителя магазина на Садовой улице. Отмечается, что мужчина попытался убежать от полицейского, а при задержании инициировал конфликт и оскорблял полицейского. 

В ходе разборок агрессор высказывал угрозу применения насилия в отношении правоохранителя и толкнул его

отметили в ГУ МВД.

Ранее мы писали, что на Воронцовском бульваре "встретились" два каршеринга.

Фото: Piter.TV

Теги: мариинский театр, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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