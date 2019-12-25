Сотрудник "Крестов" осуждён на 6 лет за продажу гашиша заключённым

Он будет находиться в колонии строгого режима.

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Пугачева, который попался на продаже наркотиков заключённым "Крестов". Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Осужденный свою вину признал и раскаялся. По версии суда, он приобрел у станции метро "Ломоносовская" 21,9 грамма гашиша, телефоны и зарядные устройства. Все вещи он пронес в СИЗО в упаковках из-под сигарет.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге рецидивистка вовлекла своего 14-летнего сына в оборот наркотиков.

Фото: Piter.tv