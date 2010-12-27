Петербург разбогатеет на 10 млрд рублей благодаря сотрудничеству с "РОСНАНО" 

Предполагается, что "РОСНАНО" инвестирует по 20 млрд рублей в реализацию каждого проектов "Цифровая экономика".

В среду, 13 ноября, на XII Петербургском международном инновационном форуме Александр Беглов и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс рассмотрели возможности сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чубайс отметил, что в Петербурге необходимо построить систему институтов, которая называется информационной экономикой.

"Задача перевода научного потенциала, образовательного потенциала в инновационный бизнес – это задача колоссального уровня сложности", —заявил Чубайс.

Эксперты предполагают, что "РОСНАНО" может инвестировать по 20 млрд рублей в реализацию каждого проектов "Цифровая экономика".

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