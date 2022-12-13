Сотрудница Wildberries Татьяна украла косметику и одежду для кошки во время забастовок

Факт преступления попал на записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудница маркетплейса Wildberries по имени Татьяна украла из пункта вывоза на Рублевском шоссе более 50 посылок во время забастовок сотрудников. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Специалисты пояснили, что изначально подозреваемая работала в пункте выдачи заказов клиентам без трудового договора. Однако позже руководство ее уволило за многочисленные опоздания на рабочее место. Владелец торговой точки пояснил, что не нашел на месте свыше 50 возвращенных заказов после ухода сотрудницы. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что после увольнения злоумышленница ночью открыла собственными ключами ПВЗ и забрала оттуда часть посылок. Позже было установлено, что во время работы сотрудница заказывала товары, оформляла возвраты и уносила вещи домой. В списке украденного оказались подарки супругу на 14 февраля и 23 февраля, открытки, косметика и одежда для кошки.

Wildberries сообщил, что отменил более 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров.

Фото и видео: Telegram / Mash