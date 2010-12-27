Сотрудница KFC, выкинувшая еду бездомного понесет наказание

Сотрудница KFC выкинула еду бездомного и теперь понесет наказание

Сеть ресторанов быстрого питания KFC провела расследование инцидента в ресторане на Гражданском проспекте, когда сотрудница выкинула пожертвованную бездомному еду в мусор.

"В отношении причастной к инциденту сотрудницы будут предприняты дисциплинарные меры наказания. Компания AmRest (владеет ресторанами KFС в Санкт-Петербурге — прим. ред.) извиняется за происшествие и обязуется предотвратить подобное поведение в будущем посредством дополнительного инструктажа всех ресторанов и ответственных лиц", – сообщили "Фонтанке" в пресс-офисе сети 25 декабря.

"AmRest осуществляет регулярную помощь и поддержку, в том числе малоимущим и обездоленным гражданам. Мы сотрудничаем с продовольственным фондом "Русь", благотворительной общественной организацией «Ночлежка», благотворительным фондом «Открывая горизонты», – сообщили в компании.

Напомним, что инцидент произошел 22 декабря, когда житель Петербурга Александр Шадов поделился с бездомным своей яичницей, а позже сотрудница ресторана выгнала бездомного мужчину из заведения.

Фото: pixabay