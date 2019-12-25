Состоятельная петербурженка семь лет не оплачивала коммунальные услуги за квартиру

Приставы сами списали крупный долг со счета женщины.

Состоятельная петербурженка, проживающая в Невском районе Петербурга, семь лет не оплачивала коммунальные услуги за свою квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Отмечается, что жилищное агентство после многочисленных просьб отчаялось получить с женщины оплату за квартиру и обратилось в суд. В период с 2012 по 2018 годы агентство не получило свыше 353 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с 53-летней петербурженки долг.

Приставы уведомили горожанку о необходимости погашения задолженности, но женщина проигнорировала требование и не спешила расставаться с деньгами. В итоге приставы сами списали деньги с одного из многочисленных банковских счетов петербурженки.

Также мы рассказывали, что бывший сотрудник магазина отсудил у работодателя 220 тысяч рублей за переработки.

Фото: Piter.TV