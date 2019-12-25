Сбербанк подвел итоги 2020 года на годовом собрании акционеров

В прошлом году Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли.

Сбербанк провел собрание акционеров, на котором подвел итоги 2020 года. В прошлом году Сбер заработал 760 млрд рублей и стал первым среди банков Европы и десятым в мире по объему чистой прибыли. Об этом сообщил президент Сбербанка Герман Греф.

С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате соотношение расходов к доходам удалось сократить до рекордного уровня – 34,6%. Рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16%. По словам Германа Грефа, это очень достойный результат для кризисного периода.

По итогам 2020 года Сбер заплатил акционерам рекордные для России дивиденды – 422,4 млрд рублей (18,7 рублей за акцию). Половина из этих денег (211,2 млрд рублей) поступит в бюджет страны, в частности, в Фонд национального благосостояния.

Одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда – Сбер. Благодаря чему Сбербанк совершил переход от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента.

Кроме того, в 2020 году Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию.

Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии. Герман Греф

Фото: пресс-служба Сбербанка