На офисном рынке Петербурга состоялась самая дорогая сделка

ООО "БЦ "Стоун" приобрел бизнес-центр на Петроградке за 600 млн рублей.

В Петербурге состоялась самая дорогая сделка за всю историю офисного рынка. ООО "БЦ "Стоун" приобрел бизнес-центр на Петроградской стороне за 600 млн рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Бизнес-центр на Каменноостровском проспекте, 11, является частью ЖК "Серебряные зеркала". Бывшим владельцем БЦ была компания Л1. ООО "БЦ "Стоун" планирует разместить в здании офис компании "WaveAccess", которая занимается разработкой программного обеспечения.

Участники сделки не оглашали сумму. По оценкам экспертов, она может превышать 600 млн рублей. Это делает сделку крупнейшей на офисном рынке Петербурга.

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