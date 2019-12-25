Составлен топ-10 актрис, чаще всех раздевающихся на экране

Первой в рейтинге оказалась Ева Грин, которую в общей сложности без одежды показывали 1730 секунд.

Названы актрисы, чаще всего раздевающиеся на экране. Исследование опубликовал портал Bingo Sites.

Первой в рейтинге оказалась Ева Грин, которую в общей сложности без одежды показывали 1730 секунд, что составляет практически полчаса. Далее идет Хелен Миррен (24 минуты), Анджелина Джоли (24 минуты). Также в первую десятку вошли Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

Также был составлен список актрис, которые не по времени дольше пребывали обнаженными, а чаще попадали в проекты, где им придется быть без одежды. В 38% фильмов без одежды снималась Алисия Викандер, в 36,8% фильмов – Ана де Армас, в 36,4% – Лайа Коста.

Есть и рейтинг актрис, которые чаще всех появляются в картинах в нижнем белье. Марго Робби можно увидеть в таком образе в 55,6% фильмов с ее участием, далее идут Меган Фокс (53,3%), Джои Кинг (50%).

Фото: кадр из фильма "Мечтатели"

кадр из фильма "Королевский роман"

кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"