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Сошедший с рельсов трамвай задел Toyota в Калининском районе
Сегодня, 11:27
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Alena_Zinovieva

Сошедший с рельсов трамвай задел Toyota в Калининском районе

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На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Днем 23 января петербуржцы рассказали о ДТП, которое произошло в Калининском районе. По словам очевидцев, на перекрестке Тихорецкого проспекта и проспекта Науки трамвай сошел с рельсов и задел легковой автомобиль. В сети появились фотографии с места происшествия.

Горожане утверждают, что в аварии пострадал автомобиль марки Toyota RAV4. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб: аварийка и ДПС. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Приморском районе водитель маршрутки прижал иномарку к обочине.

Фото: Мегаполис

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Теги: авария, трамвай сошел с рельсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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