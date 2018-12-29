Сошедший с рельсов трамвай задел Toyota в Калининском районе

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Днем 23 января петербуржцы рассказали о ДТП, которое произошло в Калининском районе. По словам очевидцев, на перекрестке Тихорецкого проспекта и проспекта Науки трамвай сошел с рельсов и задел легковой автомобиль. В сети появились фотографии с места происшествия.

Горожане утверждают, что в аварии пострадал автомобиль марки Toyota RAV4. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб: аварийка и ДПС. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Приморском районе водитель маршрутки прижал иномарку к обочине.

Фото: Мегаполис