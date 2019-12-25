Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

Арест также наложили на счета политика.

Соратники Алексея Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве. С заявлением выступила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По её словам, арест жилплощади связан с иском комбината питания "Московский школьник", который связан с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Судебные приставы сообщили о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире в Марьино 27 августа. Через неделю после того, как политика предположительно отравили веществом из группы "Новичок".

Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

По её словам, арест также наложили на счета Навального.

Ранее в Германии рассказали, сколько займет восстановление Навального.

Фото: Instagram / navalny