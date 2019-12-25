Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

Соратники Алексея Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве. С заявлением выступила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
По её словам, арест жилплощади связан с иском комбината питания "Московский школьник", который связан с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.
Судебные приставы сообщили о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире в Марьино 27 августа. Через неделю после того, как политика предположительно отравили веществом из группы "Новичок".
Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить.
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
По её словам, арест также наложили на счета Навального.
Ранее в Германии рассказали, сколько займет восстановление Навального.
Фото: Instagram / navalny
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