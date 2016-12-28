В Ленобласти рассказали, куда сообщать о задержке выплат мобилизованным

Новый сервис доступен по ссылке на портале Госуслуг.

Военнослужащие из Ленинградской области или их родственники могут сообщить о проблемах с получением выплат и мер поддержки, положенных мобилизованным. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Новый сервис доступен по ссылке на портале Госуслуг. Обратиться по поводу задержки федеральных или региональных выплат и льгот могут мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные и члены семей военнослужащих.

Чтобы направить обращение, нужно зайти под своей учетной записью, проверить свои данные, указать регион, где военнослужащего мобилизовали. В заявлении нужно описать свою проблему. Минцифры России передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение 7 дней.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти