В Sony рассказали, как превратить бананы в геймпады

Компания Sony запатентовала превращающую бананы в геймпады технологию

Технологический гигант, компания Sony работает над технологией, которая сможет превратить в геймпад для PlayStation практически любой предмет. Информацию об этом опубликовал Sports.ru со ссылкой на зарубежные СМИ. Сообщается, что в базе патентов компании Sony в феврале появилась новая разработка. Речь идет о цифровой технологии, которая при помощи "умной камеры" сможет считывать движения рук на поверхности любого объекта.

В качестве примера опубликована техническая документация с инструкцией по превращению в геймпад обычного банана. Сообщатеся, что сначала smart camera фиксирует положение фрукта в руках человека. Затем движениями пальцев обладатель "вкусного геймпада" отображает места расположения кнопок. После этого искусственный интеллект в режиме реального времени готов считывать любые манипуляции с виртуальным джойстиком. Как его перемещения в пространстве, так и нажатие на несуществующие кнопки.

Предполагается, что новинка от Sony поможет игрокам сэкономить на приобретении дорогостоящих джойстиков. Однако неизвестно, сможет ли "банановый геймпад" стать 100-процентной заменой техники от Sony. Возможно, его станут использовать только для самых простых игр.

Уже известны и ограничения: список объектов, которые нельзя будет превратить в игровой атрибут при помощи умной камеры. Например, геймерам не получится вбить в базу слишком крупные предметы, а также светящиеся вещи. Дело в том, что искусственный источник света будет перебивать чувствительную камеру и искажать передаваемые данные.

Фото: Sony