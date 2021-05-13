Sony представила модели DualSense в двух новых расцветках

Компания Sony анонсировала модели DualSense в новых расцветках – красной и черной.
Новые расцветки получили названия Cosmic Red ("Космический красный") и Midnight Black ("Полуночный черный"). Трейлер с демонстрацией новинок оформлен в космическом стиле. DualSense поступят в продажу в июне.
При этом в США уже можно оформить предзаказ, красная версия – $70, черная $75. На русскоязычной странице официального сайта PlayStation покупка пока недоступна.
В начале мая Sony представила 16 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart.
Видео: YouTube / PlayStation
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