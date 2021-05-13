Sony представила модели DualSense в двух новых расцветках

Новые расцветки получили названия Cosmic Red ("Космический красный") и Midnight Black ("Полуночный черный").

Компания Sony анонсировала модели DualSense в новых расцветках – красной и черной.

Новые расцветки получили названия Cosmic Red ("Космический красный") и Midnight Black ("Полуночный черный"). Трейлер с демонстрацией новинок оформлен в космическом стиле. DualSense поступят в продажу в июне.

При этом в США уже можно оформить предзаказ, красная версия – $70, черная $75. На русскоязычной странице официального сайта PlayStation покупка пока недоступна.

В начале мая Sony представила 16 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart.

Видео: YouTube / PlayStation