Сиквел расскажет о развитии отношений между Майлзом Моралесом и Гвен Стейси.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что Sony Pictures начала работу над продолжением мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Об этом в Twitter сообщил ведущий аниматор картины Ник Кондо.

В сиквеле расскажут об отношениях между Майлзом Моралесом и Гвен Стейси. Напомним, что после титров зрителям показали сцену, где Человек-паук 2099 запускает устройство для перемещения между мирами.

Режиссером анимации выступит Жуаким Душ Сантуш. Дата премьеры анонсирована на 7 октября 2022 года.

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Видео:Sony