Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку Маска

Телеведущий посоветовал главе "Роскосмоса" быть терпеливым и отреагировать на заявление Маска через несколько лет.

Владимир Соловьев дал совет Дмитрию Рогозину по поводу ответа на шутку Илона Маска. Об этом российский журналист написал в собственном аккаунте в Telegram. По мнению телеведущего, главе "Роскосмоса" не следует торопиться с реакцией на ответ основателя компании SpaceX. Соловьев заметил, что сам Маск готовил свой ответ несколько лет.

Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить Владимир Соловьев, телеведущий

Эксперт отметил, что сейчас "мяч на нашей стороне", поэтому "Роскосмосу" не следует спешить с подколом в сторону американского бизнесмена.

Напомним, что после введения санкций США в отношении космической отрасли в РФ Дмитрий Рогозин предложил американцам отправлять своих астронавтов при помощи батута. Этот инцидент Илон Маск припомнил 31 мая после запуска на МКС на космическом корабле Crew Dragon. Предприниматель заявил, что "батут работает". Он посмеялся над собственной шуткой вместе с главой NASA Джеймсом Брайденстайном.

Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с удачным стартом.



