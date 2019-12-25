За последние 11 дней солнце светило над Петербургом всего полчаса

При этом заметное понижение температуры будет только на следующей неделе.

За прошедшие 11 дней солнце появлялось на небосводе ы Северной столице только на 30 минут. Об этом в своём рассказал синоптик Александр Колесов в своём Telegram-канале.

При этом эксперт подчеркнул, что холод не спешит прибывать в город. Заметное понижение температуры будет только на следующей неделе, а пока она останется в пределах +7…+8 градусов, заверил Колесов.

Также синоптик уточнил, что 8 ноября в городе будет преобладать тёплая погода с кратковременными осадками.

Ранее Колесов рассказал петербуржцам о непредсказуемости погоды в городе.

Фото: Piter.TV