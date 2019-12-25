Солистка Little Big рассказала, как похудела на карантине

Певица призналась, что не придерживалась никаких "тайных диет".

Солистка петербургской рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, как ей удалось похудеть на карантине. Певица призналась, что уже год как не толстела, а во время самоизоляции ей и вовсе удалось скинуть 3-4 кг.

При этом девушка призналась, что склонна к полноте, поэтому для того, чтобы быть в форме, ей нужно постоянно контролировать свое питание.

"Это труд! Ничего сложного в этом нет, это вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть, не потому что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда я собой довольна", - написала Софья.

Артистка призналась, что не придерживается никаких "тайных диет". Она просто четко понимает, что, сколько и когда есть. Софья может расслабиться в отпуске и поднабрать пару кило. Если она забудется слишком сильно, то ей на это обязательно намекнут.

"Я не диетолог, я изучила свой организм путем проб и ошибок и знаю, как он работает", - призналась певица.

Софья уверена, что все зависит только от желания и выбора, а она выбрала "нравиться себе". Также певица рассказала, что ее максимальный вес был 70 кг, минимальный 48 кг. Сейчас она весит 55 кг, однако хочет сбросить еще 3 кг.

Ранее мы писали, что музыкантам Little Big грозит уголовное дело за плагиат.

Фото: Instagram / sonyatayurskaya