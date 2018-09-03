Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:00
0
pitertv218
85
Код вставки плеера

Солисты группы The Hatters рекомендуют школьникам не ломать носы

0
 
 

Солисты группы The Hatters пожелали школьникам не ломать носы. Музыканты дали интервью каналу PITER.TV и вспомнили свои школьные годы.

Известные музыканты THE HATTERS, изобретатели "алкохардкора животворящего" через канал PITER.TV обратились к школьникам. Солисты группы Юрий Музыченко и Павел Личадеев пожелали ученикам российских школ не ломать носы, а также дали и другие дельные советы. 

Если бы я был бы школьником я бы пожелал себе быть аккуратнее и не ломать больше нос. 

Павел Личадеев, вокалист/аккордеонист группы The Hatters

Если бы я был школьником, я бы сделал все тоже самое, когда я был школьником. Уважай всех, кто сильнее тебя и всегда учитывай свои возможности. Если ты можешь чем-то удивить других людей - пользуйся этим. И всегда дружи с теми, кто сильнее тебя. Если ты с ними не дружишь, то ты проиграл.

Юрий Музыченко, фронтмэн/вокалист/скрипач группы The Hatters

Видео и фото - PITER.TV

Теги: the hatters , павел личадеев , шляпники , юра музыченко
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5