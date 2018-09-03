Солисты группы The Hatters рекомендуют школьникам не ломать носы

Известные музыканты THE HATTERS, изобретатели "алкохардкора животворящего" через канал PITER.TV обратились к школьникам. Солисты группы Юрий Музыченко и Павел Личадеев пожелали ученикам российских школ не ломать носы, а также дали и другие дельные советы.

Если бы я был бы школьником я бы пожелал себе быть аккуратнее и не ломать больше нос.

Павел Личадеев, вокалист/аккордеонист группы The Hatters

Если бы я был школьником, я бы сделал все тоже самое, когда я был школьником. Уважай всех, кто сильнее тебя и всегда учитывай свои возможности. Если ты можешь чем-то удивить других людей - пользуйся этим. И всегда дружи с теми, кто сильнее тебя. Если ты с ними не дружишь, то ты проиграл.

Юрий Музыченко, фронтмэн/вокалист/скрипач группы The Hatters