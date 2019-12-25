Такое решение было принято из-за снижения спроса на поездки между Москвой и Петербургом.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что сокращенный график работы для "Сапсанов" продлен до 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Отмечается, что соответствующие меры связаны со снижением спроса на поездки между Петербургом и Москвой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, с 1 по 10 мая между Северной столицей и Москвой будут курсировать четыре пары поездов. При этом 30 апреля рейсы увеличат до 14 в день.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится сотня новых автобусов.

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