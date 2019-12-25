В Петербурге появится сотня новых автобусов

Новые автобусы поедут по маршрутам № 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в Северной столице появится сотня новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что это будут новые модели автобусов. Они предполагают комфортное передвижение петербуржцев.

Соответствующие модели поедут по маршрутам № 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172. Отметим, что в настоящий момент в Петербурге готовят к выходу на дорогу 30 автобусов.

Ранее мы сообщали о том, что водитель такси столкнулся с легковушкой на Литейном проспекте.

Фото:fc-zenit.ru