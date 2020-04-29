Водитель такси столкнулся с легковушкой на Литейном проспекте

ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

В ночь на 29 апреля в Центральном районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, на пересечении улицы Жуковского и Литейного проспекта водитель Audi врезался в такси. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с моментом аварии.

На кадрах видно, как иномарка, двигаясь на большой скорости, решила повернуть направо. В это же время налево поворачивало такси. В результате две легковушки встретились на перекрестке. Удар был такой силы, что машины после столкновения откинуло в разные стороны.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ДПС и бригада скорой помощи. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы писали, что ДТП на пересечении Кадетской линии и набережной Макарова создало пробку.

Видео: Piter.TV