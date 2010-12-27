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Главгосэкспертиза согласовала строительство набережных у "Лахта-центра"
Сегодня, 13:11
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alexandra08
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Главгосэкспертиза согласовала строительство набережных у "Лахта-центра"

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В ведомстве утвердили проект первого этапа строительства на восточной и южной набережных.

В Петербурге одобрили проект благоустройства территории у "Лахта-центра". Об этом 14 марта сообщают специалисты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы.

В ведомстве утвердили проект первого этапа строительства на восточной и южной набережных. Работы начнутся в северо-восточной части акватории Невской губы у Лахтинской набережной. Грунт разработают на глубине до пяти метров.

Новые набережные обеспечат движение транспорта до "Лахта-центра". Для пешеходов разработают тротуары.

Фото: lakhta.center.ru / официальный сайт.

Теги: акватория невской губы , высота лахта центра , лахта центр , новости питера
Категории: Новости СПб

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