Согласован облик будущей поликлиники в Выборге

В одну смену поликлиника сможет принимать 230 взрослых посетителей и 150 детей.

Разработчик проекта медучреждения в южном микрорайоне Выборга согласовал архитектурный облик здания с учетом замечаний экспертного совета при комитете градостроительной политики Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Разработка проекта вышла на заключительную стадию. Подрядчик готовит документы для подачи в ГАУ "ЛеноблГосЭкспертиза". Получив положительное заключение ведомства, он сможет получить разрешение на строительство и выйти на площадку.

Четырехэтажное медучреждение будет обслуживать Южный микрорайон города, где проживает около 45 тысяч человек. В одну смену поликлиника сможет принимать 230 взрослых посетителей и 150 детей. Здесь появится лучевая диагностика, терапевтическое, хирургическое отделения, дневной стационар на 4 койки, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, стоматология и травмпункт.

Фото: администрация Ленобласти