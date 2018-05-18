Софийская улица "утонула" из-за прорыва теплосети: гидравлические испытания прошли не без аварий

О затопившем участке сообщили очевидцы и недовольные автовладельцы.

Во Фрунзенском районе испытания по Софийской улице завершились потопом и небольшим обвалом асфальта. Дорожное покрытие было повреждено в результате проверки теплосети на прочность. Инцидент произошел в половину девятого вечером 17 мая. О происшествии сообщили местные жители.

Петербуржцы заметили вытекающую воду около дома под номером 40 корпус 1. Поток залил припаркованные поблизости машины и растекся по крупной территории. Также от протечеки исходил пар. Водители смогли перепарковать транспортные средства, несмотря на предупреждения рабочих о небезопасности данной процедуры.

Представители АО "Теплосеть Санкт-петербург" рассказали, что коммунальная авария произошла во время гидравлических испытаний в данном районе, о которых мы уже писали ранее. На поврежденном участке с последствиями разбиралась экстренная восстановительная группа. В результате аварии поврежден трубопровод с диаметров в 100 мм, расположенный около 38 дома. В настоящее время место огорожено.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

