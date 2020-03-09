Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Курс рубля по отношению к евро и доллару упал на 10%.

Падение рубля не скажется на индексации социальных выплат и пенсий. Об этом сообщило РИА "Новости", ссылаясь на зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Елену Бабикову.

По словам чиновницы, социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены. Она также добавила, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов из-за падение рубля.

Напомним, что 9 марта рубль ослаб по отношению к доллару на 9,5%. На международном рынке Forex курс американской валютный превысил 75 рублей. Евро подорожал до отметки выше 85 рублей (+10%).