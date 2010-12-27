Людям приходится работать по другой специальности из-за низких зарплат.

Исследователи СПбГУ провели опрос среди горожан, согласно которому только половина петербуржцев работает по специальности. Еще 38,2 % признались, что хотели бы работать по профессии, если бы условия труда отвечали их запросам.

В большинстве своем, петербуржцы не работают по профессии, так как их не устраивает заработная плата.

Также около 30% опрошенных рассказали, что в течение последних трех лет они проходили профессиональную переподготовку или повышали квалификацию на курсах. В том, что уровень образования влияет на карьерные перспективы, уверены 61 % респондентов.

В опросе участвовали 1000 человек.

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