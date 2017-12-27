"Левада-Центра" прекратит свою деятельность на период выборов в президенты

Решение принято в связи с тем, что социологов признали иностранными агентами.

Независимые социологии "Левада-Центр" проведут, но не опубликуют результаты опроса населения во время президентской компании, так как ранее им присвоили статус иностранного агента. Об этом 16 января заявил "Ведомостям" директор компании Лев Гудков.

Он сообщил, что в 2016 году организацию признали иностранным агентом, и теперь она не имеет права участвовать в ходе выборов и референдумов. Если "Левада-Центр" нарушит это обязательство, ей грозит штраф или даже полнейшая ликвидация.

Сам Гудков уверен, что закон об иностранных агентах был создал для того, чтобы уничтожить независимые источники информации. Таки образом "Левада-Центр" перестанет публиковать опросы со старта избирательной кампании.

Напомним, предложение о внесении "Левада-центра" поступило от членов движения "Антимайдан". Там почему-то сделали выводы о том, что "Левада-центр" проводит свои социологические исследования "по линии минобороны США". В Минюсте инициировали проверку, по итогам которой службу включили в реестр НКО-иноагентов.