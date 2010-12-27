Социлоги РАН: Собчак не станет губернатором Петербурга

Петербуржцы до сих пор неоднозначно оценивают результаты работы отца телеведущей, Анатолия Собчака.

У Ксении Собчак практически нет шансов стать новым губернатором Петербурга. Об этом 8 августа в рамках пресс-конференции "400 дней до выборов" сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

Перед выборами президента России социологи проводили опросы населения. Специалисты высняли отношение жителей Северной столицы к тому или иному кандидату. Как удалось выяснить, отношение к Ксении Собчак у петербуржцев было, в большей степени, отрицательным. Однако на мнение людей влиял не только телевизионный имидж журналистки, но и воспоминания жителей Петербурга о деятельности ее отца, Анатолия Собчака.

Отношение к Собчаку в городе до сих пор неоднозначное. А ее [Ксению Собчак] знают в нашем городе все, поэтому вряд ли она станет новым губернатором. Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института РАН.

К словам социологов РАН присоединился и доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор. По его словам, на выборы она если и пойдет, то "потусоваться или заработать денег".

Фото: Собчак против всех / ВК.